Заместитель Ким Чен Ына прибыл в Белый дом

Заместитель лидера КНДР генерал Ким Ен Чоль прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что генерал Ким Ен Чоль передаст письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына Дональду Трампу, передает BBC.

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Отмечается, что 31 мая Ким Ен Чоль имел встречу с государственным секретарем США в Нью-Йорке. На ней северокорейская и американская стороны обсуждали исторический саммит между лидерами двух народов.

К слову, Майк Помпео признал, что в переговорах между странами все еще существуют препятствия и добавил, что для налаживания отношений нужно провести большую работу.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.



Впоследствии, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия через постоянное игнорирование американских предложений со стороны Пхеньяна.



30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.