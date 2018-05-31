Ким Чен Ын собирается отправить Трампу письмо, – СМИ

Руководство КНДР намерено отправить письмо от имени Ким Чен Ына главе Белого дома. Специально для этого делегат Северной Кореи приедет в Вашингтон.

Это произойдет на фоне подготовки двух стран к возможному саммиту президентов США и КНДР 12 июня, передает CNBC.

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Отмечается, что накануне этого заявления государственный секретарь США Майк Помпео встретился с делегацией КНДР, в состав которой вошел заместитель Ким Чен Ына.

Помпео признал, что в переговорах между странами все еще существуют препятствия и добавил, что для налаживания отношений нужно еще провести большую работу.

Добавим, что президент США Дональд Трамп 31 мая предположил, что ему понадобится несколько встреч, чтобы договориться с лидером КНДР.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Со временем, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.