Саммит между США и КНДР в Сингапуре состоится, – Трамп

Саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированный на 12 июня в Сингапуре, таки состоится. Об этом сообщил глава Белого дома.

Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп после переговоров с главным северокорейским посланником в Белом доме Ким Ен Чолем, передает ВВС.

Читайте также: Заместитель Ким Чен Ына прибыл в Белый дом

Он также отметил, что Северная Корея "хотела осуществить денуклеаризацию", хотя и не подтверждала этого.

Посол КНДР генерал Ким Ен Чоль вручил лидеру США письмо от Ким Чен Ына.

Трамп заявил, что это "очень интересное письмо и в какой момент будет уместно им поделиться. Позже он добавил, что еще не читал его.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Со временем, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.