Дональду Трампу у Сінгапурі зробили подарунок на день народження

Президенту Cполучених Штатів Америки Дональду Трампу 14 червня має виповнитися 72 роки. Трамп був змушений раніше відзначити свій день народження в Сінгапурі напередодні майбутньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

На своїй сторінці у Facebook глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан розмістив фотографію того, як за обідом з прем'єр-міністром країни Лі Сянь Лунем президенту США підносять торт.

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"Святкуємо день народження, трохи зарано", – написав міністр закордонних справ Сінгапуру.

На фотографії видно як за столом з правого боку від Трампа сидить держсекретар США Майк Помпео, а з лівого боку – глава апарату Білого дому Джон Келлі.

Нагадаємо, 10 червня на історичну зустріч до Сінгапуру прибув Кім Чен Ин і Дональд Трамп. Їх зустріч запланована на 12 червня в готелі "Капела" на острові Сентоса. Лідери країн обговорять питання встановлення "постійного і міцного механізму підтримки миру на Корейському півострові".