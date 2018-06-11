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Дональду Трампу у Сінгапурі зробили подарунок на день народження

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Дональду Трампу у Сінгапурі вручили торт до дня народження
Дональду Трампу у Сінгапурі вручили торт до дня народження / Фото із соцмереж

Президенту Cполучених Штатів Америки Дональду Трампу 14 червня має виповнитися 72 роки. Трамп був змушений раніше відзначити свій день народження в Сінгапурі напередодні майбутньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

На своїй сторінці у Facebook глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан розмістив фотографію того, як за обідом з прем'єр-міністром країни Лі Сянь Лунем президенту США підносять торт.

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"Святкуємо день народження, трохи зарано", – написав міністр закордонних справ Сінгапуру.

На фотографії видно як за столом з правого боку від Трампа сидить держсекретар США Майк Помпео, а з лівого боку – глава апарату Білого дому Джон Келлі.

Нагадаємо, 10 червня на історичну зустріч до Сінгапуру прибув Кім Чен Ин і Дональд Трамп. Їх зустріч запланована на 12 червня в готелі "Капела" на острові Сентоса. Лідери країн обговорять питання встановлення "постійного і міцного механізму підтримки миру на Корейському півострові". 

Теги: Дональд Трамп Сінгапур КНДР
Джерело: 24 Канал
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