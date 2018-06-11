Вередливий Трамп і Меркель у маршрутці: соцмережі глузують з фото з саміту G7

Соціальні мережі вибухнули хвилею жартів та мемів на фотознімок з саміту лідерів G7, що 9 червня завершився у Канаді. Відповідне фото було опубліковане на Instagram-сторінці канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Так, на офіційному фото зображені президент США Дональд Трамп, який сидить, схрестивши руки на грудях, радник американського лідера Джон Болтон, Меркель та інші лідери країн "Великої сімки".

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Однією з головних тем жартів у мережі стало те, що Трамп поводиться, як вередлива дитина. Окрім того, лідерів G7 зобразили в образах героїв радянських фільмів, героїв популярного серіалу "Гра престолів" та навіть – на відомій картині серед запорізьких козаків, які пишуть листа турецькому султану.

#G7 Допис, поширений Paulina Astroza (@paulinaastrozas) 10 Чер 2018 р. о 11:05 PDT