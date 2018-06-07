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"Пряму лінію" Путіна висміяли в карикатурі

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Володимир Путін
Володимир Путін / Lexpress.fr

У мережі з’явилася влучна глузлива карикатура, у якій висміюється "пряма лінію" з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася 7 червня. Відповідне зображення створив відомий російський художник Сергій Йолкін.

Малюнок опублікований на Facebook-сторінці художника.

Та, на карикатурі зображений Путін, який балансує на канаті, який водночас є лінією. Над цим канатом видніється напис "пряма".

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Зазначимо, що під час "прямої лінії" з президентом Росії трапився курйоз: його потролили мемом на тему високих цін на бензин в РФ. На цьому мемі теж був зображений Путін на автозаправній станції.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Карикатура Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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