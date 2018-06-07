"Прямую линию" Путина высмеяли в карикатуре
В сети появилась точная насмешливая карикатура, в которой высмеивается "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным, что состоялась 7 июня. Соответствующее изображение создал известный российский художник Сергей Елкин.
Рисунок опубликован на Facebook-странице художника.
И, на карикатуре изображен Путин, который балансирует на канате, который одновременно является линией. Над этим канатом виднеется надпись "прямая".
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Отметим, что во время "прямой линии" с президентом России случился курьез: его потролили мемом на тему высоких цен на бензин в РФ. На этом мэме тоже был изображен Путин на автозаправочной станции.
Источник: 24 канал
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