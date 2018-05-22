Карикатурист остроумно показал Путина-монарха
Карикатурист Сергей Ёлкин среагировал смешной и меткой работой на заявления некоторых чиновников в России о движении страны в сторону монархии.
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Путин только в мае вступил в очередной президентский срок, а лояльные ему чиновники уже ведут разговоры о преемственности власти – подписали работу художника.
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Источник: 24 Канал
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