Карикатурист дотепно показав Путіна-монарха

Карикатурист Сергій Йолкін зреагував кумедною та влучною роботою на заяви деяких чиновників в Росії про рух країни в бік монархії.

Про це повідомляє "Німецька хвиля". Путін тільки в травні заступив на черговий президентський термін, а лояльні йому чиновники вже ведуть розмови про спадкоємність влади, – підписали роботу художника. Читайте також: Президентство Путіна можуть суттєво продовжити