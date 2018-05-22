Карикатурист дотепно показав Путіна-монарха
Карикатурист Сергій Йолкін зреагував кумедною та влучною роботою на заяви деяких чиновників в Росії про рух країни в бік монархії.
Про це повідомляє "Німецька хвиля".
Путін тільки в травні заступив на черговий президентський термін, а лояльні йому чиновники вже ведуть розмови про спадкоємність влади, – підписали роботу художника.
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Джерело: 24 Канал
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