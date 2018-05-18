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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Президентство Путіна можуть суттєво продовжити

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Президентство Путіна можуть суттєво продовжити
Президентство Путіна можуть суттєво продовжити / Фото з відкритих джерел

До Держдуми Російської Федерації внесли проект поправок до конституції, згідно з якими пропонується дозволити президенту керувати Росією не два терміни підряд, а три. Такі поправки запропонував парламент Чечні.

Про це зазначається у законопроекті "Про терміни заміщення посади президента Російської Федерації", текст якого є на сайті Держдуми.

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Відповідний документ був внесений у п'ятницю, 18 травня.

Необхідність внесення такої правки чеченські депутати пояснюють "досягнутою соціально-політичною стабільністю" в Росії. Вони також виступили за "збереження в РФ спадкоємності влади через складну зовнішньополітичною обстановку".

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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