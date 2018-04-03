"Уперше в історії Росії": Путін зробив гучну заяву про президентські вибори

Вибори президента Російської Федерації, які пройшли 18 березня були найчистішими і найпрозорішими в історії держави.

Про це Володимир Путін заявив на зустрічі з керівником ЦВК Еллою Памфіловою, передає "РИА Новости".

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Чинний президент Росії подякував їй і членам ЦВК, які працювали під час виборчої кампанії.

Це була велика загальнонаціональна робота, дуже важлива для країни. На загальну думку, ця робота проведена на найвищому не тільки технічному, а й організаційному рівні. Як багато хто вже сказав, напевно, це були найбільш прозорі, найчистіші вибори в історії нашої країни,

– заявив Путін.

Окрім того, Памфілова зазначила, що на виборах була багатошарова система фільтрів, яка запобігала будь-яким правопорушенням.

"Я дійсно вважаю, що вибори пройшли безпрецедентно відкрито, в світі аналогів немає", – сказала вона.

Окрім того, голова ЦВК Росії вручила переможцю на виборах Володимиру Путіну посвідчення обраного президента. Інавгурація пройде 7 травня.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.