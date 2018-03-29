Путін — TSAR: як світові журналісти відреагували на вибори в РФ

Путіна – коронували. Щоправда лише за допомогою фотошопу. Владімір Путін опинився на обкладинці квітневого журналу TIME. Так у редакції медіа відреагували на його чергове і незмінне обрання на пост президента РФ.

"Цар, що сходить". Лише одна переставлена буква на обкладинці TIME перетворила Путіна із зірки – на царя (англійською зірка – star).



Путін на обкладинці TIME

Читайте також: Найсмішніші меми тижня: "вибухова" Савченко та "вождь" Путін

Його новий шестирічний строк в оглядачів та журналістів викликає багато запитань, зокрема, чого ж чекати від Кремля? Автор матеріалу Міхаіл Зигарь переконаний, що для Путіна майбутнє часто дорівнює минулому.

Він марить новою Ялтинською конференцією. Тоді лідери країн-переможниць у Другій світовій війні розділили світ на сфери впливу. Путін хоче нових сфер впливу і чітких правил гри. Він хоче визнання від Заходу того, що території, які колись належали СРСР, повинні знаходитись в межах російської відповідальності,

– зазначив Міхаіл Зигарь, TIME.

Попередні очільники західних країн від ідеї розподілити сфери впливу відхрещувались. Путін лиш чекає, коли вони будуть готові до перемовин і жадає, щоб його сприймали за столом перемовин, як рівного.

Читайте також: Путін – новий Гітлер: голова МЗС Британії Джонсон яскраво охарактеризував президента Росії

TIME зазначив, що Володимир Путін прагне і далі приміряти на себе роль миротворця і готовий врешті покинути Донбас на Міжнародну адміністрацію. Таку адміністрацію запроваджували, наприклад, у Косово. Та жодного офіційного підтвердження цьому немає.

Українські чиновники та дипломати не поспішають перемикатися з теми миротворців на Донбасі на Міжнародну адміністрацію, бо вважають це черговою спекуляцією.

В міжнародних відносинах і дипломатичних стосунках важливий пресинг. Вони можуть заявити все, що завгодно. Важливо що? Важливо створення таких умов, при яких твій «візаві» не має заднього ходу,

– зазначив політик і віце-прем'єр-міністр України (2005) Роман Безсмертний.

Політик переконаний, що дипломатичний діалог повинен тривати за будь-яких умов. Навіть тепер, після масового вигнання російських агентів із диппаспортами з-за кордону, і з України, зокрема. Хоча Росія, відповідаючи на такі кроки, не завжди керується логікою.

Читайте також: Чому росіяни знову обрали Путіна: західні ЗМІ знайшли пояснення

Та на Заході за жодних умов не хочуть повертатися до часів, коли світ був поділений фактично навпіл. Навіть якби так сталося - у Росії на це немає ресурсів, переконаний журналіст. Звісно, Москва може продовжити погрожувати війною в різних частинах світу. Та нічого, крім кепкування від цивілізованого світу не отримає.