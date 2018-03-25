Найсмішніші меми тижня: "вибухова" Савченко та "вождь" Путін
Тиждень, що минає був багатий на події, які викликали бурхливу реакцію у користувачів соціальних мереж. Так, вже другий тиждень в інтернеті всіляко обговорюють та створюють карикатури на ситуацію довкола нардепа Надії Савченко. Окрім того, і мережа, і навіть світові ЗМІ рясніють мемами на тему чергової перемоги Володимира Путіна на виборах президента Росії.
Агент Савченко
В соціальних мережах пильно стежать за розвитком ситуації довкола Савченко. Нагадаємо, що депутата запідозрили в тероризмі, зняли з неї недоторканність та на 2 місяці взяли під варту. Проте в інтернет-юзерів є власні думки щодо справжньої Савченко: хтось вважає її терористкою, хтось – агентом спецслцжб, а хтось – психічно нездоровою людиною. Це все користувачі демонструють у жартівливих зображеннях.
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Меми про Савченко
Карикатура на Савченко
Карикатура на Тимошенко і Савченко
Жарти про Савченко
В мережі припустили, до Савченко може відбувати своє покарання, якщо такий вирок винесес суд
Мем про Путіна і Савченко
Жарт про Савченко
Мем про Савченко і гранати
Путін
Тим часом про "вибори Путіна" протягом тижня не жартував хіба що лінивий. Так, і інтернет-користувачі, і світові ЗМІ публікували карикатури, меми та глузливі відео про перемогу на виборах лідера Кремля, а також про те, як розгортатимуться події надалі під час "царювання" Путіна.
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The Times присвятив обкладинку перемозі Путіна
Дивіться відео про президентство Путіна у стилі "Сімпсонів"
Окрім того, в мережі жартували і про висланих із Британії російських дипломатів.