Найсмішніші меми тижня: "вибухова" Савченко та "вождь" Путін

Тиждень, що минає був багатий на події, які викликали бурхливу реакцію у користувачів соціальних мереж. Так, вже другий тиждень в інтернеті всіляко обговорюють та створюють карикатури на ситуацію довкола нардепа Надії Савченко. Окрім того, і мережа, і навіть світові ЗМІ рясніють мемами на тему чергової перемоги Володимира Путіна на виборах президента Росії.

Агент Савченко

В соціальних мережах пильно стежать за розвитком ситуації довкола Савченко. Нагадаємо, що депутата запідозрили в тероризмі, зняли з неї недоторканність та на 2 місяці взяли під варту. Проте в інтернет-юзерів є власні думки щодо справжньої Савченко: хтось вважає її терористкою, хтось – агентом спецслцжб, а хтось – психічно нездоровою людиною. Це все користувачі демонструють у жартівливих зображеннях.

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ИЗ СЕТИ,

Надежда, вы успешно проверили работу

украинских спецслужб.

Вот вам новое задание.

В течение 3-х лет вы должны проверить работу

украинских врачей в психбольнице.

Работаете под прикрытием.

Жду доклад через 3 года. pic.twitter.com/hKqkBZOY8K — Тётя Роза (@Anakoyher) 23 березня 2018 р.



Меми про Савченко



Карикатура на Савченко



Карикатура на Тимошенко і Савченко



Жарти про Савченко



В мережі припустили, до Савченко може відбувати своє покарання, якщо такий вирок винесес суд



Мем про Путіна і Савченко



Жарт про Савченко



Мем про Савченко і гранати

Путін

Тим часом про "вибори Путіна" протягом тижня не жартував хіба що лінивий. Так, і інтернет-користувачі, і світові ЗМІ публікували карикатури, меми та глузливі відео про перемогу на виборах лідера Кремля, а також про те, як розгортатимуться події надалі під час "царювання" Путіна.

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The Times присвятив обкладинку перемозі Путіна

Дивіться відео про президентство Путіна у стилі "Сімпсонів"

Путин предлагает россиянам "немного потерпеть". То, что россияне терпят его уже 18 лет, он предпочёл умолчать: pic.twitter.com/9g3h9gzPQc — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 березня 2018 р.

МОЛНИЯ!



Сегодня Путин выступит перед россиянами!!! pic.twitter.com/geh78g5KV7 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 березня 2018 р.

Выбрали с результатом в 76,7%? Теперь не жалуйтесь! pic.twitter.com/LLv6Mz0y58 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 березня 2018 р.

– Что это за вой на болотах, Бэрримор?

– Это обречённые на успех, сэр. pic.twitter.com/4y5IQwQniZ — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 20 березня 2018 р.

Ближайшие 6 лет в России: pic.twitter.com/iPXjFseUj5 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 березня 2018 р.

75 % от 60 % = 45 %



Единогласная поддержка! Русский народ за Путина! pic.twitter.com/74mGE0LU0Q — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 березня 2018 р.

Окрім того, в мережі жартували і про висланих із Британії російських дипломатів.