Самые смешные мемы недели: "взрывная" Савченко и "вождь" Путин

Уходящая неделя была богата на события, которые вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Так, уже вторую неделю в интернете всячески обсуждают и создают карикатуры на ситуацию вокруг нардепа Надежды Савченко. Кроме того, и сеть, а также мировые СМИ пестрят мемами на тему очередной победы Владимира Путина на выборах президента России.

Агент Савченко

В социальных сетях пристально следят за развитием ситуации вокруг Савченко. Напомним, что депутата заподозрили в терроризме, сняли с нее неприкосновенность и на 2 месяца взяли под стражу. Однако у интернет-юзеров есть собственные мысли касательно Савченко: одни считают ее террористкой, другие – агентом спецслужбы, а кто-то – психически нездоровым человеком. Это все пользователи демонстрируют в шутливых изображений.

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ИЗ СЕТИ,

Надежда, вы успешно проверили работу

украинских спецслужб.

Вот вам новое задание.

В течение 3-х лет вы должны проверить работу

украинских врачей в психбольнице.

Работаете под прикрытием.

Жду доклад через 3 года. pic.twitter.com/hKqkBZOY8K — Тётя Роза (@Anakoyher) 23 березня 2018 р.



Мем про Савченко



Карикатура на Савченко



Карикатура на Тимошенко и Савченко



Шутки про Савченко





В сети предположили, как Савченко может отбывать свое наказание, если такой приговор вынесет суд



Мем про Путина и Савченко



Шутка про Савченко



Мем про Савченко и гранаты

Путин

Между тем про "выборы Путина" в течение недели не шутил разве что ленивый. Да, и интернет-пользователи, и мировые СМИ публиковали карикатуры, мемы и насмешливые видео о победе на выборах лидера Кремля, а также о том, как будут разворачиваться события в дальнейшем во время "царствования" Путина.

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The Times посвятил обложку победе Путина

Смотрите видео о президентстве Путина в стиле "Симпсонов"

Путин предлагает россиянам "немного потерпеть". То, что россияне терпят его уже 18 лет, он предпочёл умолчать: pic.twitter.com/9g3h9gzPQc — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 березня 2018 р.

МОЛНИЯ!



Сегодня Путин выступит перед россиянами!!! pic.twitter.com/geh78g5KV7 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 березня 2018 р.

Выбрали с результатом в 76,7%? Теперь не жалуйтесь! pic.twitter.com/LLv6Mz0y58 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 березня 2018 р.

– Что это за вой на болотах, Бэрримор?

– Это обречённые на успех, сэр. pic.twitter.com/4y5IQwQniZ — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 20 березня 2018 р.

Ближайшие 6 лет в России: pic.twitter.com/iPXjFseUj5 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 березня 2018 р.

75 % от 60 % = 45 %



Единогласная поддержка! Русский народ за Путина! pic.twitter.com/74mGE0LU0Q — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 березня 2018 р.

Кроме того, в сети шутили и о высланных из Британии российских дипломатов.