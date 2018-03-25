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Самые смешные мемы недели: "взрывная" Савченко и "вождь" Путин

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Мемы недели
Мемы недели / Фото из открытых источников

Уходящая неделя была богата на события, которые вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Так, уже вторую неделю в интернете всячески обсуждают и создают карикатуры на ситуацию вокруг нардепа Надежды Савченко. Кроме того, и сеть, а также мировые СМИ пестрят мемами на тему очередной победы Владимира Путина на выборах президента России.

Агент Савченко

В социальных сетях пристально следят за развитием ситуации вокруг Савченко. Напомним, что депутата заподозрили в терроризме, сняли с нее неприкосновенность и на 2 месяца взяли под стражу. Однако у интернет-юзеров есть собственные мысли касательно Савченко: одни считают ее террористкой, другие – агентом спецслужбы, а кто-то – психически нездоровым человеком. Это все пользователи демонстрируют в шутливых изображений.

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Меми про Савченко
Мем про Савченко

Меми про Савченко
Карикатура на Савченко

Карикатура на Тимошенко і Савченко
Карикатура на Тимошенко и Савченко

Карикатура на Савченко
Шутки про Савченко

Савченко в космосі
В сети предположили, как Савченко может отбывать свое наказание, если такой приговор вынесет суд

Політичні меми
Мем про Путина и Савченко

Жарти про Савченко
Шутка про Савченко

Жарт про Савчено і гранати
Мем про Савченко и гранаты

Путин

Между тем про "выборы Путина" в течение недели не шутил разве что ленивый. Да, и интернет-пользователи, и мировые СМИ публиковали карикатуры, мемы и насмешливые видео о победе на выборах лидера Кремля, а также о том, как будут разворачиваться события в дальнейшем во время "царствования" Путина.

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Карикатура на перемогу Путіна
The Times посвятил обложку победе Путина

Смотрите видео о президентстве Путина в стиле "Симпсонов"

Кроме того, в сети шутили и о высланных из Британии российских дипломатов.

Теги: Новости Украины Курьезные новости Надежда Савченко Владимир Путин Выборы в России 2018 Мемы Карикатура
Источник: 24 Канал
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