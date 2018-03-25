Самые смешные мемы недели: "взрывная" Савченко и "вождь" Путин
Уходящая неделя была богата на события, которые вызвали бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Так, уже вторую неделю в интернете всячески обсуждают и создают карикатуры на ситуацию вокруг нардепа Надежды Савченко. Кроме того, и сеть, а также мировые СМИ пестрят мемами на тему очередной победы Владимира Путина на выборах президента России.
Агент Савченко
В социальных сетях пристально следят за развитием ситуации вокруг Савченко. Напомним, что депутата заподозрили в терроризме, сняли с нее неприкосновенность и на 2 месяца взяли под стражу. Однако у интернет-юзеров есть собственные мысли касательно Савченко: одни считают ее террористкой, другие – агентом спецслужбы, а кто-то – психически нездоровым человеком. Это все пользователи демонстрируют в шутливых изображений.
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Мем про Савченко
Карикатура на Савченко
Карикатура на Тимошенко и Савченко
Шутки про Савченко
В сети предположили, как Савченко может отбывать свое наказание, если такой приговор вынесет суд
Мем про Путина и Савченко
Шутка про Савченко
Мем про Савченко и гранаты
Путин
Между тем про "выборы Путина" в течение недели не шутил разве что ленивый. Да, и интернет-пользователи, и мировые СМИ публиковали карикатуры, мемы и насмешливые видео о победе на выборах лидера Кремля, а также о том, как будут разворачиваться события в дальнейшем во время "царствования" Путина.
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The Times посвятил обложку победе Путина
Смотрите видео о президентстве Путина в стиле "Симпсонов"
Кроме того, в сети шутили и о высланных из Британии российских дипломатов.
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