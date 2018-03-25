Двійник Гітлера чи невдалий ракурс: у мережі сушать голову над оптичною ілюзією біля Порошенка

Під час чергового візиту Порошенка на Донбас фотографи зробили цікаве фото, яке не дає спокою користувачам соцмереж.

Цікаву деталь помітив київський блогер Дмитро Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

"Чоловік косплеїть Гітлера або це хлястик від куртки? Нова оптична ілюзія підірвала інтернет! Тільки 3% випускників Ірпінської податкової академії можуть відповісти на це питання", – підписав фото Коваленко.

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У мережі сушать голову над оптичною ілюзією біля Порошенка

У коментарях під фото користувачі почали писати, хто б це на їхню думку міг бути. Зокрема, дехто подумав, що це відомий український фотограф видання Associated Press, фіналіст Пулітцерівської премії Єфрем Лукацький. Справді, збіг трохи є, але як свідчить світлина з фотографом у березні 2018 року – вуса Лукацького на місці.

Тож, імовірно, це не вуса, а таки хлястик від куртки. А що про це думаєте ви?

Що таке косплей? Це один із видів перформансу, який полягає у відображенні в режимі реального часу певних відомих персонажів чи ідей, за допомогою костюму та характерних аксесуарів.