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Двійник Гітлера чи невдалий ракурс: у мережі сушать голову над оптичною ілюзією біля Порошенка

2013 Читать новость на русском
Оптична ілюзія біля Порошенка
Оптична ілюзія біля Порошенка / 24 Канал

Під час чергового візиту Порошенка на Донбас фотографи зробили цікаве фото, яке не дає спокою користувачам соцмереж.

Цікаву деталь помітив київський блогер Дмитро Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

"Чоловік косплеїть Гітлера або це хлястик від куртки? Нова оптична ілюзія підірвала інтернет! Тільки 3% випускників Ірпінської податкової академії можуть відповісти на це питання", – підписав фото Коваленко.

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У мережі сушать голову над оптичною ілюзією біля Порошенка

У мережі сушать голову над оптичною ілюзією біля Порошенка

У коментарях під фото користувачі почали писати, хто б це на їхню думку міг бути. Зокрема, дехто подумав, що це відомий український фотограф видання Associated Press, фіналіст Пулітцерівської премії Єфрем Лукацький. Справді, збіг трохи є, але як свідчить світлина з фотографом у березні 2018 року – вуса Лукацького на місці.

Тож, імовірно, це не вуса, а таки хлястик від куртки. А що про це думаєте ви?

Що таке косплей? Це один із видів перформансу, який полягає у відображенні в режимі реального часу певних відомих персонажів чи ідей, за допомогою костюму та характерних аксесуарів.

Теги: Петро Порошенко Новини України Курйозні новини Меми
Джерело: 24 Канал
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