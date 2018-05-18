Президентство Путина могут существенно продлить

В Госдуму Российской Федерации внесли проект поправок в конституцию, согласно которым предлагается разрешить президенту руководить Россией не два срока подряд, а три. Такие поправки предложил парламент Чечни.

Об этом говорится в законопроекте "О сроках замещения должности Президента Российской Федерации", текст которого есть на сайте Госдумы.

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Соответствующий документ был внесен в пятницу, 18 мая.



Необходимость внесения такой поправки чеченские депутаты объясняют "достигнутой социально-политической стабильностью" в России. Они также выступили за "сохранение в РФ преемственности власти из-за сложной внешнеполитической обстановки".