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Привередливый Трамп и Меркель в маршрутке: соцсети насмехаются над фото из саммита G7

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Социальные сети взорвались волной шуток и мемов на фотографии с саммита лидеров G7, что 9 июня завершился в Канаде. Соответствующее фото было опубликовано на Instagram-странице канцлера Германии Ангелы Меркель.

Так, на официальном фото изображены президент США Дональд Трамп, который сидит, скрестив руки на груди, советник американского лидера Джон Болтон, Меркель и другие лидеры стран "Большой семерки".

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Одной из главных тем для шуток в сети стало то, что Трамп ведет себя, как капризный ребенок. Кроме того, лидеров G7 изобразили в образах героев советских фильмов, героев популярного сериала "Игра престолов" и даже – на известной картине среди запорожских казаков, которые пишут письмо турецкому султану.

 

Child. #g7 #donaldtrump #politicians #children

Допис, поширений Swifteh (@david_del_mundo)

 

#G7

Допис, поширений Paulina Astroza (@paulinaastrozas)

 

#G7

Допис, поширений Paulina Astroza (@paulinaastrozas)

 

Simpsons Did It. #g7

Допис, поширений Erik Nagel (@erockradio)

 

Теги: Новости политики Фотоновости Дональд Трамп Курьезные новости Мемы Карикатура Ангела Меркель Новости США большая семерка
Источник: 24 канал
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