Привередливый Трамп и Меркель в маршрутке: соцсети насмехаются над фото из саммита G7
Социальные сети взорвались волной шуток и мемов на фотографии с саммита лидеров G7, что 9 июня завершился в Канаде. Соответствующее фото было опубликовано на Instagram-странице канцлера Германии Ангелы Меркель.
Так, на официальном фото изображены президент США Дональд Трамп, который сидит, скрестив руки на груди, советник американского лидера Джон Болтон, Меркель и другие лидеры стран "Большой семерки".
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Одной из главных тем для шуток в сети стало то, что Трамп ведет себя, как капризный ребенок. Кроме того, лидеров G7 изобразили в образах героев советских фильмов, героев популярного сериала "Игра престолов" и даже – на известной картине среди запорожских казаков, которые пишут письмо турецкому султану.