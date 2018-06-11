Дональду Трампу в Сингапуре сделали подарок на день рождения

Президенту Cполучених Штатов Америки Дональду Трампу 14 июня исполнится 72 года. Трамп был вынужден раньше отметить свой день рождения в Сингапуре накануне предстоящей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На своей странице в Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан разместил фотографию того, как за обедом с премьер-министром страны Ли Сянь Лунем президенту США преподносят торт.

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"Празднуем день рождения, немного рано", – написал министр иностранных дел Сингапура.

На фотографии видно как за столом справа от Трампа сидит госсекретарь США Майк Помпео, а с левой стороны – глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Напомним, 10 июня на исторической встрече в Сингапур прибыл Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Их встреча запланирована на 12 июня в гостинице "Капелла" на острове Сентоса. Лидеры стран обсудят вопросы установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира на Корейском полуострове".