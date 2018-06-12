Трамп проти Кім Чен Ина: експерт пояснив, хто переміг у рукостисканні

Під час рукостискання з очільником КНДР Кім Чен Ином президент США Дональд Трамп хотів показати, що він насправді є лідером у цій парі, хоча їхня перша зустріч була дуже награною. Натомість справжнім господарем ситуації був північнокорейський лідер

Про це заявив експерт з мови тіла Пол Боросс у коментарі Sky News.

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"Трамп і Кім не грають один до одного, вони грають до населення своїх країн, вони є чистими у повідомленнях, які вони посилають", – підкреслює фахівець.

Щоправда, за його словами, господар Білого дому все ж продемонстрував певний відчай, коли він кілька разів поплескав по руці лідера Північної Кореї під час і після їхнього рукостискання.

"Трамп таким чином намагався перебрати до себе контроль, це показник контролю. Відтак, він зробив стільки поплескувань по руці опонента, скільки міг. Це є дуже цікавим, оскільки не завжди показує людину, яка керує. А є характерною рисою тієї людини, яка відчайдушно хоче бути головною", – додає він.

Водночас експерт підкреслює, що Кім Чен Ин у цій ситуації стояв струнко та ніяк не реагував на ці дотики.

"Вважаю, що саме корейський лідер контролював усе, хоча і не удавав, що це він робить", – зауважив Пол Боросс.

Крім того фахівець зазначає, що сьогодні рукостискання з дружнього жесту перетворилося на узурпований політиками, фейковий жест.

Він пригадав і те, як Трамп тиснув руку іншим лідерам, тягнучи її до себе. На його переконання Кім Чен Ин виконав домашнє завдання, ставши дуже близько до свого опонента та не давши американському гаранту вкотре виконати такий трюк.

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Щодо подальших заходів, то, на переконання Боросса, Кім Чен Ин на них почувався впевненіше за Трампа та контролював увесь простір – зокрема, йшов із ним в одному темпі під час прогулянки, натомість господар Білого дому нервово перебирав пальці та демонстрував певну нетерплячість.

Також спеціаліст вважає, що взуття північнокорейського очільника дещо підвищили, аби той не сильно був нижчим, аніж Трамп (зріст Кіма – 1,7 метра, Трамп – 1,91 метра).

"Природні взаємини розпочалися. Це хороший показник, що вони є якомога менше комфортними. Інший знак довіри – це те, як високо лідери підняли свої руки", – констатував він.

Рукостискання Трампа та Кім Чен: відео