Трамп против Ким Чен Ына: эксперт объяснил, кто победил в рукопожатии
Во время рукопожатия с главой КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп хотел показать, что он на самом деле является лидером в этой паре, хотя их первая встреча была очень наигранной. Вместе с тем настоящим хозяином ситуации был северокорейский лидер
Об этом заявил эксперт по языку тела Пол Боросс в комментарии Sky News.
Читайте также: Ким Чен Ын: Мир увидит большие изменения
"Трамп и Ким не играют друг к другу, они играют к населению своих стран, они являются чистыми в сообщениях, которые они посылают", – подчеркивает специалист.
Правда, по его словам, хозяин Белого дома все-таки продемонстрировал определенное отчаяние, когда он несколько раз похлопал по руке лидера Северной Кореи во время и после их рукопожатия.
"Трамп таким образом пытался взять к себе контроль, это показатель контроля. Поэтому он сделал столько похлопываний по руке оппонента, сколько мог. Это очень интересно, поскольку не всегда показывает человека, который руководит. А является характерной чертой того человека, который отчаянно хочет быть главной", – добавляет он.
При этом эксперт подчеркивает, что Ким Чен Ын в этой ситуации стоял смирно и никак не реагировал на эти прикосновения.
"Считаю, что именно корейский лидер контролировал все, хотя и не делал вид, что это он делает", – отметил Пол Боросс.
Кроме того специалист отмечает, что сегодня рукопожатие из дружественного жеста превратилось в узурпированный политиками, фейковый жест.
Он вспомнил и то, как Трамп жал руку другим лидерам, притягивая ее к себе. По его убеждению Ким Чен Ын выполнил домашнее задание, встав очень близко к своему оппоненту и не дав американскому гаранту в который раз выполнить такой трюк.
Читайте также: Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына: опубликовано меню ланча лидеров государств
Относительно дальнейших мер, то, по убеждению Боросса, Ким Чен Ын на них чувствовал себя увереннее Трампа и контролировал все пространство – в частности, шел с ним в одном темпе во время прогулки, зато хозяин Белого дома нервно перебирал пальцы и демонстрировал определенную нетерпеливость.
Также специалист считает, что обувь северокорейского руководителя несколько повысили, чтобы тот не сильно был ниже, чем Трамп (рост Кима – 1,7 метра, Трамп – 1,91 метра).
"Природные отношения начались. Это хороший показатель, что они являются как можно менее комфортными. Другой знак доверия – это то, как высоко лидеры подняли свои руки", – констатировал он.
Рукопожатие Трампа и Ким Чен: видео
Напомним, 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся состоянии войны. По результатам мероприятия стороны подписали важный документ.