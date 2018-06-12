Трамп против Ким Чен Ына: эксперт объяснил, кто победил в рукопожатии

Во время рукопожатия с главой КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп хотел показать, что он на самом деле является лидером в этой паре, хотя их первая встреча была очень наигранной. Вместе с тем настоящим хозяином ситуации был северокорейский лидер

Об этом заявил эксперт по языку тела Пол Боросс в комментарии Sky News.

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"Трамп и Ким не играют друг к другу, они играют к населению своих стран, они являются чистыми в сообщениях, которые они посылают", – подчеркивает специалист.



Правда, по его словам, хозяин Белого дома все-таки продемонстрировал определенное отчаяние, когда он несколько раз похлопал по руке лидера Северной Кореи во время и после их рукопожатия.



"Трамп таким образом пытался взять к себе контроль, это показатель контроля. Поэтому он сделал столько похлопываний по руке оппонента, сколько мог. Это очень интересно, поскольку не всегда показывает человека, который руководит. А является характерной чертой того человека, который отчаянно хочет быть главной", – добавляет он.



При этом эксперт подчеркивает, что Ким Чен Ын в этой ситуации стоял смирно и никак не реагировал на эти прикосновения.

"Считаю, что именно корейский лидер контролировал все, хотя и не делал вид, что это он делает", – отметил Пол Боросс.



Кроме того специалист отмечает, что сегодня рукопожатие из дружественного жеста превратилось в узурпированный политиками, фейковый жест.



Он вспомнил и то, как Трамп жал руку другим лидерам, притягивая ее к себе. По его убеждению Ким Чен Ын выполнил домашнее задание, встав очень близко к своему оппоненту и не дав американскому гаранту в который раз выполнить такой трюк.

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Относительно дальнейших мер, то, по убеждению Боросса, Ким Чен Ын на них чувствовал себя увереннее Трампа и контролировал все пространство – в частности, шел с ним в одном темпе во время прогулки, зато хозяин Белого дома нервно перебирал пальцы и демонстрировал определенную нетерпеливость.



Также специалист считает, что обувь северокорейского руководителя несколько повысили, чтобы тот не сильно был ниже, чем Трамп (рост Кима – 1,7 метра, Трамп – 1,91 метра).



"Природные отношения начались. Это хороший показатель, что они являются как можно менее комфортными. Другой знак доверия – это то, как высоко лидеры подняли свои руки", – констатировал он.

Рукопожатие Трампа и Ким Чен: видео