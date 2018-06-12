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Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина: опубліковане меню ланчу лідерів держав

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Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина
Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина / Фото з вільних мереж

У мережі опубліковане меню робочого ланчу президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Також відомо, що перед початком ланчу Трамп жартома попросив репортерів сфотографувати їх з Кім Чен Ином "милими, стрункими і красивими".

Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, що 12 червня Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели 35-хвилинну зустріч тет-а-тет на острові Сентоса в Сінгапурі в готелі "Капела".

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Оглядач CNN Кевін Ліптак опублікував у Twitter меню ланчу. Так, згідно з меню, на закуску лідерам держав подавали коктейль з авокадо з креветками, салат з восьминогом і зеленим манго під медово-лаймовим соусом. Основною стравою були яловичі реберця і свинина зі смаженою рисом по-янчжоуськи, а також корейська тушкована тріска під соєю. На десерт були подані тарталетки з кремом з темного шоколаду, ванільне морозиво і випічка.

 

Теги: Сінгапур Кім Чен Ин Дональд Трамп Новини політики Новини США КНДР
Джерело: 24 Канал
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