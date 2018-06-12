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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына: опубликовано меню ланча лидеров государств

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына / Фото из свободных сетей

В сети опубликовано меню рабочего ланча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также известно, что перед началом ланча Трамп в шутку попросил репортеров сфотографировать их с Ким Чен Ыном "милыми, стройными и красивыми".

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре в отеле "Капелла".

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Обозреватель CNN Кевин Липтак опубликовал в Twitter меню ланча. Так, согласно меню, на закуску лидерам государств подавали коктейль из авокадо с креветками, салат с осьминогом и зеленым манго под медово-лаймовым соусом. Основным блюдом были говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом по-янчжоуски, а также корейская тушеная треска под соей. На десерт были поданы тарталетки с кремом из темного шоколада, ванильное мороженое и выпечка.

 

Теги: Сингапур Ким Чен Ын Дональд Трамп КНДР Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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