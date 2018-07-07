Пхеньян розчарований візитом Помпео та висунув США серйозні звинувачення

У Північній Кореї заявили, що переговори на високому рівні з американською делегацією на чолі з держсекретарем США Майком Помпео були "сумними", і звинуватили Вашингтон у спробі одностороннього тиску на країну.

Про це повідомляє АР.

Читайте також: США і КНДР створили робочі групи з ядерного роззброєння

Заява неназваного представника МЗС КНДР у суботу, 7 липня, надійшла після того, як Помпео завершив переговори з північнокорейськими чиновниками.

У заяві йдеться, що Сполучені Штати зрадили дух минулого саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, пред'явивши односторонні вимоги з приводу незворотної денуклеаризації Північної Кореї.

Також в МЗС КНДР сказали, що результати подальших переговорів були "дуже важливими", тому що це призвело до "небезпечної фази, яка може зірвати нашу готовність до денуклеаризації, яка була твердою".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у Північній Кореї розпочалися інфраструктурні роботи в ядерному центрі у Йонбені. Крім того, з супутникових фото стало відомо, що також розширюється його інфраструктура.