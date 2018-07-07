США і КНДР створили робочі групи з ядерного роззброєння

На зустрічі представників США та Північної Кореї в Пхеньяні були створені робочі групи, які займуться низкою запитань, серед яких оцінка зусиль північнокорейського керівництва з досягнення денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомляє Reuters.

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"Прес-секретар Хізер Нойєрт повідомила, що дискусії Помпео з представниками Північної Кореї також включають репатріацію останків американців, загиблих під час Корейської війни в 1950-х роках, на додаток до питань денуклеаризації, згідно доповіді пулу репортерів, які супроводжують Помпео", – повідомили в інформагенстві.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у Північній Кореї розпочалися інфраструктурні роботи в ядерному центрі у Йонбені. Крім того, з супутникових фото стало відомо, що також розширюється його інфраструктура.