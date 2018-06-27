КНДР модернізує свій ядерний центр: фото з супутника

У Північній Кореї в ядерному центрі у Йонбені проводяться інфраструктурні роботи. Про це свідчать зроблені 21 червня супутникові знімки.

Про це повідомляє 38 North з посиланням на дані Інституту США та КНДР при американському університеті Джонса Хопкінса.

Повідомляється, що здаються завершеними зміни в системі охолодження реактора для виробництва плутонію 5 МВт, проте через досить низьку витрату охолоджувальної води складно визначити стан реактора.

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При цьому невідомо, чи працює радіохімічна лабораторія, яка використовується для відділення плутонію від відпрацьованих паливних стержнів. Пов'язана з нею теплова електростанція, ймовірно, продовжує працювати.

Також нещодавно біля градирні (охолоджувальної вежі) було збудовано невелику непромислову будівлю невідомого призначення.

Наголошується, що будівельні роботи в Йонбені не повинні розглядатися як такі, що мають якийсь стосунок до зобов'язань Північної Кореї з денуклеаризації. Співробітники ядерного центру продовжать працювати у звичайному режимі до особливих вказівок Пхеньяна.



Інфраструктурні роботи в ядерному центрі КНДР



Інфраструктурні роботи в ядерному центрі КНДР

Нагадаємо, 12 червня під час історичної зустрічі в Сінгапурі лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.