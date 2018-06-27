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22:53, 26 июня
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КНДР модернизирует свой ядерный центр: фото со спутника

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Ядерный центр в Йонбене
Ядерный центр в Йонбене / Pronedra.ru

В Северной Кореи в ядерном центре в Йонбене ведутся инфраструктурные работы. Об этом свидетельствуют сделанные 21 июня спутниковые снимки.

Об этом сообщает 38 North со ссылкой на данные Института США и КНДР при американском университете Джонса Хопкинса.

Сообщается, что кажутся завершенными изменения в системе охлаждения реактора для производства плутония 5 МВт, однако из-за достаточно низкого расхода охлаждающей воды сложно определить состояние реактора.

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При этом неизвестно, работает ли радиохимическая лаборатория, которая используется для отделения плутония от отработанных топливных стержней. Связанная с ней тепловая электростанция, вероятно, продолжает работать.

Также недавно возле градирни (охладительной башни) было построено небольшое промышленное здание неизвестного назначения.

Отмечается, что строительные работы в Йонбене не должны рассматриваться как такие, что имеют какое-то отношение к обязательствам Северной Кореи по денуклеаризации. Сотрудники ядерного центра продолжат работать в обычном режиме до особых указаний Пхеньяна.

КНДР ядерний центр модернізація

Інфраструктурные работи в ядерном центре КНДР

Північна Корея ядерний центр
Инфраструктурные работы в ядерном центре КНДР

Напомним, 12 июня во время исторической встречи в Сингапуре лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ, предусматривающий полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия.

Теги: Ядерная энергетика Ядерная безопасность КНДР
Источник: 24 Канал
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