Ким Чен Ын пообещал уничтожить полигон для запуска ракет большой дальности

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей ракет большой дальности, которыми угрожал США.

Об этом сообщает Reuters.

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"Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит стенд для испытаний ракетного двигателя", – сказал агентству чиновник, говоря на условиях анонимности.

Речь идет о космодроме Сохе, который Северная Корея использовала для испытания жидкотопливных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности. По итогам тех испытаний Пхеньян заявил, что его ракеты могут достичь США.

Базирующаяся в США группа 38 North, которая отслеживает, что происходит в Северной Корее, сообщила в конце прошлой недели, что никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохе или любого другого испытательного полигона нет.

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим объектом, поскольку мы продвигаемся вперед в наших переговорах", – сказал агентству чиновник.

Напомним, 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре, который предусматривает полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия.