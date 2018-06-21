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Ким Чен Ын пообещал уничтожить полигон для запуска ракет большой дальности

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Космодром Сохе
Космодром Сохе / РИА Новости

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей ракет большой дальности, которыми угрожал США.

Об этом сообщает Reuters.

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"Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит стенд для испытаний ракетного двигателя", – сказал агентству чиновник, говоря на условиях анонимности.

Речь идет о космодроме Сохе, который Северная Корея использовала для испытания жидкотопливных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности. По итогам тех испытаний Пхеньян заявил, что его ракеты могут достичь США.

Базирующаяся в США группа 38 North, которая отслеживает, что происходит в Северной Корее, сообщила в конце прошлой недели, что никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохе или любого другого испытательного полигона нет.

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим объектом, поскольку мы продвигаемся вперед в наших переговорах", – сказал агентству чиновник.

Напомним, 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре, который предусматривает полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия.

Теги: Новости политики КНДР Новости США Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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