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Ким Чен Ын прибыл в Китай: известно о планах северокорейского диктатора

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Ким Чен Ын прибыл в Китай
Ким Чен Ын прибыл в Китай / Фото из открытых источников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Пекин. В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован кортеж лидера КНДР, который едет по улице китайской столицы.

Агентство Kyodo также сообщил о прибытии в Пекин во вторник утром, 19 июня, самолета с высокопоставленными северокорейскими чиновниками на борту.

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По информации агентства Xinhua, визит Ким Чен Ына продлится 2 дня, в течение которых он обсудит с президентом Китая Си Цзиньпином саммит США-КНДР, который состоялся 12 июня. Темой разговора станет и дальнейшее проведение переговоров.

Напомним, 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре, который предусматривает полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия.

Теги: Китай КНДР Ким Чен Ын Новости политики
Источник: 24 Канал
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