Путин отреагировал на встречу Трампа и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает ТАСС.

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"У всего мира это вызвало тревогу и могло привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до большого военного конфликта... Благодаря этой встрече этот неблагоприятный сценарий отодвинут, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными и дипломатическими средствами", – заявил Путін.

Он также подтвердил что пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. По словам Путина, визит может быть связан как с отдельной встречей, так и произойти в привязке к Восточному экономическому форуму, который стартует в сентябре во Владивостоке.

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должно закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.