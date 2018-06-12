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Трамп сделал громкое заявление относительно КНДР после встречи с Ким Чен Ыном

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Трамп заявил об окончании войны на Корейском полуострове
Трамп заявил об окончании войны на Корейском полуострове / Getty Images

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в ближайшее время закончится кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он обнародовал обязательства, которые на себя взяли как Соединенные Штаты, так и Северная Корея.

Об этом американский президент заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

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"Почти 70 лет назад, подумайте об этом, 70 лет назад, невероятно кровавый конфликт оставил разоренным Корейский полуостров. В конфликте погибло бесчисленное количество людей, в том числе десятки тысяч храбрых американцев. Хотя соглашение о перемирии и было подписано, война так и не закончилась. Но теперь мы все можем надеяться, что скоро ей придет конец. И так и произойдет", – подчеркнул политик.

По его словам, история знает примеры, когда вчерашние "противники становились друзьями".

Как заявил Трамп США, согласно взятым на себя обязательствам, прекратят военные учения, которые они проводят совместно с Южной Кореей. К слову, ранее Пхеньян неоднократно называл подобные учения провокациями и актами агрессии.

Также американский президент не исключает и вероятного вывода солдат США с территории Южной Кореи, где они остаются со времен Корейской войны. Правда хозяин Белого дома добавил, что эта задача не является самой актуальной на повестке дня.

Трамп отметил и то, что в обмен на эти уступки Ким Чен Ын согласился уничтожить полигон, где проводились испытания ракетных двигателей. Кроме того, лидер США подтвердил, что в личной беседе глава КНДР выразил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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Политик считает, что ликвидация ядерного оружия в Северной Корее займет "определенный промежуток времени", однако пообещал, что этот процесс начнется "скоро". С уничтожением северокорейского ядерного оружия Трамп связал и возможность отмены санкций против Пхеньяна.

В то же время американский президент подчеркнул, что сам факт встречи не был уступкой Ким Чен Ыну, как об этом пишут СМИ.

"Вот я перед вами, я ничего не уступал. Я не спал 25 часов, но думаю, что это было правильно, потому что мы вели переговоры", – убеждает он.

Напомним, 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны. По результатам мероприятия, стороны пригласили друг друга в свои страны.

Теги: Новости США Новости политики Ким Чен Ын Дональд Трамп КНДР
Источник: 24 канал
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