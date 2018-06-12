Трамп продемонстрировал дружеский жест Ким Чен Ыну
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен посетить северокорейскую столицу Пхеньян, вместе с тем лидер КНДР Ким Чен Ын принял приглашение осуществить визит в Белый дом.
Как заявил американский президент на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, визит в Пхеньян состоится в "подходящее время".
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"И мы приглашаем главу Кима в Белый дом в подходяще время. И он принял это", – заявил Трамп.
Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали также "важный" документ по итогам исторической встречи в Сингапуре. Во время мероприятия, американский председатель заявил, что "абсолютно точно" пригласит своего северокорейського коллегу в Белый дом.