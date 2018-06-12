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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Трамп продемонстрував дружній жест Кім Чен Ину

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Дональд Трамп і Кім Чен Ин не лише обмінялися, а й прийняли запрошення один одного
Дональд Трамп і Кім Чен Ин не лише обмінялися, а й прийняли запрошення один одного / Getty Images

Президент США Дональд Трамп найближчим часом має відвідати північнокорейську столицю Пхеньян, натомість лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв запрошення здійснити візит до Білого дому.

Як заявив американський президент на прес-конференції за підсумками зустрічі з очільником КНДР Кім Чен Ином, візит до Пхеньяну відбудеться у "підхожий час".

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"І ми запрошуємо голову Кіма до Білого дому у підхожий час. І він прийняв це", – заявив Трамп.

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали також "важливий" документ за підсумками історичної зустрічі в Сінгапурі. Під час заходу, американський голова заявив, що "абсолютно точно" запросить свого північнорейського колегу до Білого дому. 

 

 

Теги: Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини США КНДР Новини політики
Джерело: 24 Канал
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