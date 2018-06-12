Трамп продемонстрував дружній жест Кім Чен Ину

Президент США Дональд Трамп найближчим часом має відвідати північнокорейську столицю Пхеньян, натомість лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв запрошення здійснити візит до Білого дому.

Як заявив американський президент на прес-конференції за підсумками зустрічі з очільником КНДР Кім Чен Ином, візит до Пхеньяну відбудеться у "підхожий час".

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"І ми запрошуємо голову Кіма до Білого дому у підхожий час. І він прийняв це", – заявив Трамп.