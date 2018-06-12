Трамп продемонстрував дружній жест Кім Чен Ину
Президент США Дональд Трамп найближчим часом має відвідати північнокорейську столицю Пхеньян, натомість лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв запрошення здійснити візит до Білого дому.
Як заявив американський президент на прес-конференції за підсумками зустрічі з очільником КНДР Кім Чен Ином, візит до Пхеньяну відбудеться у "підхожий час".
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"І ми запрошуємо голову Кіма до Білого дому у підхожий час. І він прийняв це", – заявив Трамп.
Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали також "важливий" документ за підсумками історичної зустрічі в Сінгапурі. Під час заходу, американський голова заявив, що "абсолютно точно" запросить свого північнорейського колегу до Білого дому.