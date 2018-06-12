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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Трамп зробив гучну заяву щодо КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином

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Трамп заявив про закінчення війни на Корейському півострові
Трамп заявив про закінчення війни на Корейському півострові / Getty Images

Президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він оприлюднив зобов'язання, які на себе взяли як Сполучені Штати, так і Північна Корея.

Про це американський президент заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

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"Майже 70 років тому, подумайте про це, 70 років тому, неймовірно кривавий конфлікт залишив розореним Корейський півострів. У конфлікті загинула незліченна кількість людей, в тому числі десятки тисяч хоробрих американців. Хоча угоду про перемир'я і було підписано, війна так і не закінчилася. Але тепер ми всі можемо сподіватися, що скоро їй прийде кінець. І так і станеться", – наголосив політик.

За його словами, історія знає приклади, коли вчорашні "противники ставали друзями".

Як заявив Трамп США, відповідно до взятих на себе зобов’язань, припинять військові навчання, які вони проводять спільно з Південною Кореєю. До слова, раніше Пхеньян неодноразово називав подібні навчання провокаціями та актами агресії.

Також американський президент не виключає і ймовірного виведення солдатів США з території Південної Кореї, де вони залишаються з часів Корейської війни. Щоправда господар Білого дому додав, що це завдання не є найактуальнішим на порядку денному.

Трамп зазначив іте, що в обмін на ці поступки Кім Чен Ин погодився знищити полігон, де проводилися випробування ракетних двигунів. Крім того, лідер США підтвердив, що в особистій розмові очільник КНДР висловив свою прихильність денуклеаризації Корейського півострова.

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Політик вважає, що ліквідація ядерної зброї в Північній Кореї займе "певний проміжок часу", проте пообіцяв, що цей процес почнеться "незабаром". Зі знищенням північнокорейської ядерної зброї Трамп пов'язав і можливість скасування санкцій проти Пхеньяна.

Водночас американський президент підкреслив, що сам факт зустрічі не був поступкою Кім Чен Ину, як про це пишуть ЗМІ.

"Ось я перед вами, я нічого не поступався. Я не спав 25 годин, але думаю, що це було правильно, тому що ми вели переговори", – переконує він.

Нагадаємо, 12 червня відбулася історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина, оскільки США та КНДР не мають дипломатичних взаємин і досі фактично перебувають у стані війни. За результатами заходу, сторони запросили один одного до своїх країн. 

Теги: Новини США КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини політики
Джерело: 24 канал
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