КНДР ліквідувала основний ракетний полігон, – ЗМІ

КНДР ліквідувала основний полігон Іхара, який був призначений для випробування двигунів балістичних ракет.

Про це з посиланням на експертів з США повідомляє 38 North.

За інформацією видання, експерти свої висновки зробили на основі супутникових знімків.

Читайте також: Адвокат Трампа розповів неочікуваний факт про Кім Чен Ина: "на колінах благав"

Наразі невідомо, чи є знищення полігону свідченням припинення ракетної програми КНДР.

Видання зазначає, що полігон був єдиним відомим місцем, де випробували твердопаливні ракети "Пуккиксон-2".