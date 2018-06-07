07:09
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

КНДР ліквідувала основний ракетний полігон, – ЗМІ

110 Читать новость на русском
Чи справді знищили важливий полігон?
Чи справді знищили важливий полігон? / nbcnews.com

КНДР ліквідувала основний полігон Іхара, який був призначений для випробування двигунів балістичних ракет.

Про це з посиланням на експертів з США повідомляє 38 North.

За інформацією видання, експерти свої висновки зробили на основі супутникових знімків.

Читайте також: Адвокат Трампа розповів неочікуваний факт про Кім Чен Ина: "на колінах благав"

Наразі невідомо, чи є знищення полігону свідченням припинення ракетної програми КНДР.

Видання зазначає, що полігон був єдиним відомим місцем, де випробували твердопаливні ракети "Пуккиксон-2".

Теги: КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 228
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
6 червня, 22:00 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
2405
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
6 червня, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
1244
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
6 червня, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 1067
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
6 червня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 5456
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук