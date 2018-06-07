КНДР ліквідувала основний ракетний полігон, – ЗМІ
КНДР ліквідувала основний полігон Іхара, який був призначений для випробування двигунів балістичних ракет.
Про це з посиланням на експертів з США повідомляє 38 North.
За інформацією видання, експерти свої висновки зробили на основі супутникових знімків.
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Наразі невідомо, чи є знищення полігону свідченням припинення ракетної програми КНДР.
Видання зазначає, що полігон був єдиним відомим місцем, де випробували твердопаливні ракети "Пуккиксон-2".
Джерело: 24 Канал
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