КНДР ликвидировала основной ракетный полигон, – СМИ

КНДР ликвидировала основной полигон Ихара, который был предназначен для испытания двигателей баллистических ракет.

Об этом со ссылкой на экспертов из США сообщает 38 North.

По информации издания, эксперты свои выводы сделали на основе спутниковых снимков.

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Пока неизвестно, является уничтожение полигона свидетельством прекращения ракетной программы КНДР.

Издание отмечает, что полигон был единственным известным местом, где испытали твердотопливные ракеты "Пуккиксон-2".