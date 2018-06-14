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Путін відреагував на зустріч Трампа і Кім Чен Ина

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Володимир Путін
Володимир Путін / Подробности

Президент Росії Володимир Путін прокоментував результати зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомляє ТАСС.

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"У всього світу це викликало тривогу і могло привести до дуже тяжких наслідків, аж до великого військового конфлікту... Завдяки цій зустрічі цей несприятливий сценарій відсунутий, з'явилися перспективи врегулювання всіх проблем мирними і дипломатичними засобами", – заявив Путіню

Він також підтвердив що запросив Кім Чен Ина відвідати Росію. За словами Путіна, візит може бути як пов'язаний з окремою зустріччю, так і відбутися у прив'язці до Східного економічного форуму, який стартує у вересні, у Владивостоці.

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії КНДР Володимир Путін Кім Чен Ин Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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