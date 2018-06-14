У Трампа розповіли, коли США знімуть санкції з КНДР

Жорсткі санкції США проти Північної Кореї будуть залишатися в силі до повної денуклеаризації з боку Пхеньяна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова державного секретаря США Майка Помпео.

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"Президент Трамп був гранично точним щодо послідовності денуклеаризації і звільнення від санкцій. Ми збираємося домогтися повної денуклеаризації, тільки тоді буде звільнення від санкцій", – сказав Помпео.

У заяві лідерів США і КНДР після саміту в Сінгапурі не було подробиць про те, коли Пхеньян відмовиться від своєї програми створення ядерної зброї або про те, якою буде процедура перевірки.

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.