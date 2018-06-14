У США озвучили, коли завершиться основний етап ядерного роззброєння КНДР

Сполучені Штати Америки розраховують на повне ядерне роззброєння Північної Кореї протягом наступних двох з половиною років.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає ВВС.

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Ми очікуємо, що основний етап роззброєння завершиться до 2020 року,

– заявив Помпео.

Окрім того, держсекретар прокоментував критику угоди, підписаною між лідером США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином під час саміту в Сінгапурі 12 червня. Зокрема, у тексті угоди не було зазначено конкретних термінів денуклеаризації Корейського півострова.

Помпео наголосив, що в США очікують добитися "головного етапу роззброєння" протягом двох з половиною років.

Також він повідомив, що санкції проти КНДР будуть зняті одразу після повної утилізації ядерної зброї.

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.