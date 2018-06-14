В США озвучили, когда завершится основной этап ядерного разоружения КНДР

Соединенные Штаты Америки рассчитывают на полное ядерное разоружение Северной Кореи в течение следующих двух с половиной лет.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает ВВС.

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Мы ожидаем, что основной этап разоружения завершится до 2020 года,

– заявил Помпео.

Кроме того, госсекретарь прокомментировал критику соглашения, подписанного между лидером США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном во время саммита в Сингапуре 12 июня. В частности, в тексте соглашения не было указано конкретных сроков денуклеаризации Корейского полуострова.



Помпео отметил, что в США ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течение двух с половиной лет.



Также он сообщил, что санкции против КНДР будут сняты сразу после полной утилизации ядерного оружия.

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.