В Трампа рассказали, когда США снимут санкции с КНДР

Жесткие санкции США против Северной Кореи будут оставаться в силе до полной денуклеаризации со стороны Пхеньяна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова государственного секретаря США Майка Помпео.

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"Президент Трамп был предельно точным относительно последовательности денуклеаризации и освобождения от санкций. Мы собираемся добиться полной денуклеаризации, только тогда будет освобождение от санкций", – сказал Помпео.



В заявлении лидеров США и КНДР после саммита в Сингапуре не было подробностей о том, когда Пхеньян откажется от своей программы создания ядерного оружия или о том, какой будет процедура проверки.

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.