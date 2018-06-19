Кім Чен Ин прибув до Китаю: відомо про плани північнокорейського диктатора

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Пекіну. У мережі опубліковане відео, на якому зафіксований кортеж лідера КНДР, який їде вулицею китайської столиці.

Агентство Kyodo також повідомило про прибуття в Пекін у вівторок вранці, 19 червня, літака з високопоставленими північнокорейськими чиновниками на борту.

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За інформацією агентства Xinhua, візит Кім Чен Ина триватиме 2 дні, протягом яких він обговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном саміт США-КНДР, який відбувся 12 червня. Темою розмови стане і подальше проведення переговорів.

Convoy believed to be that of Kim Jong Un seen in Beijing after China announces two-day visit by the North Korean leader. https://t.co/rJM0DPnros pic.twitter.com/JKKV7hif9o — ABC News (@ABC) 19 июня 2018 г.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.