Кім Чен Ин пообіцяв знищити полігон для запуску ракет великої дальності

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин обіцяв знищити полігон, який використовувався для випробувань двигунів ракет великої дальності, якими погрожував США.

Про це повідомляє Reuters.

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"Кім пообіцяв, що Північна Корея незабаром знищить стенд для випробувань ракетного двигуна", – сказав агентству чиновник, кажучи на умовах анонімності.

Мова йде про космодром Сохе, який Північна Корея використовувала для випробування рідиннопаливних двигунів для своїх балістичних ракет великої дальності. За підсумками тих випробувань Пхеньян заявив, що його ракети можуть досягти США.

Базована в США група 38 North, яка відслідковує, що відбувається в Північній Кореї, повідомила в кінці минулого тижня, що ніяких ознак будь-якої діяльності з демонтажу Сохе або будь-якого іншого випробувального полігону немає.

"Сполучені Штати будуть продовжувати уважно стежити за цим об'єктом, оскільки ми просуваємося вперед в наших переговорах", – сказав агентству чиновник.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.