08:32
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Кім Чен Ин пообіцяв знищити полігон для запуску ракет великої дальності

125 Читать новость на русском
Космодром Сохе
Космодром Сохе / РИА Новости

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин обіцяв знищити полігон, який використовувався для випробувань двигунів ракет великої дальності, якими погрожував США.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Кім Чен Ин прибув до Китаю: відомо про плани північнокорейського диктатора

"Кім пообіцяв, що Північна Корея незабаром знищить стенд для випробувань ракетного двигуна", – сказав агентству чиновник, кажучи на умовах анонімності.

Мова йде про космодром Сохе, який Північна Корея використовувала для випробування рідиннопаливних двигунів для своїх балістичних ракет великої дальності. За підсумками тих випробувань Пхеньян заявив, що його ракети можуть досягти США.

Базована в США група 38 North, яка відслідковує, що відбувається в Північній Кореї, повідомила в кінці минулого тижня, що ніяких ознак будь-якої діяльності з демонтажу Сохе або будь-якого іншого випробувального полігону немає.

"Сполучені Штати будуть продовжувати уважно стежити за цим об'єктом, оскільки ми просуваємося вперед в наших переговорах", – сказав агентству чиновник.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.

Теги: Новини політики КНДР Новини США Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
сьогодні, 08:00 Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
107
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 1386
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 392
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 3275
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 732
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук