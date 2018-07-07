США и КНДР создали рабочие группы по ядерному разоружению

На встрече представителей США и Северной Кореи в Пхеньяне были созданы рабочие группы, которые займутся рядом вопросов, среди которых оценка усилий северокорейского руководства по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Reuters.

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"Пресс-секретарь Хизер Нойерт сообщила, что дискуссии Помпео с представителями Северной Кореи также включают репатриацию останков американцев, погибших во время Корейской войны в 1950-х годах, в дополнение к вопросам денуклеаризации, согласно докладу пула репортеров, которые сопровождают Помпео", – сообщили в информагенстве.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що у Північній Кореї розпочалися інфраструктурні роботи в ядерному центрі у Йонбені. Крім того, з супутникових фото стало відомо, що також розширюється його інфраструктура.