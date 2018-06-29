18:08
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

КНДР продовжує удосконалювати свій ядерний потенціал

164 Читать новость на русском
Світові лідери
Світові лідери / dt.ua

Північна Корея не збирається припиняти удосконалення ядерної зброї, попри домовленості із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNBS.

Читайте також: Держсекретар США планує відвідати КНДР

З супутникових фото стало відомо, що зараз не тільки тривають роботи на основному північнокорейському реакторі у Йонбені, але і розширюється його інфраструктура.

Також триває робота на заводі зі збагачення урану та будується кілька нових об’єктів, у тому числі інженерне відділення та під'їзні дороги до будівель, в яких знаходиться реактор.

Дослідницький центр зазначив, що продовження роботи на об'єкті Йонбін не повинно сприйматися як те, що має суттєвий вплив на обіцянку Північної Кореї знешкодження ядерної зброї. Замість цього, у їхній доповіді говориться, що країна, буде продовжувати "бізнес, як звичайно", доки не будуть видані конкретні замовлення з Пхеньяну.

нагадаємо, президент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що його країна відмовилася від ракетно-ядерних випробувань.

 

Теги: Новини політики Новини США КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
сьогодні, 16:02 Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
Блог Медіа 705
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сьогодні, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 481
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сьогодні, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 647
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сьогодні, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 270
Перша кров: хто і чому напав на ромів?
сьогодні, 12:01 Перша кров: хто і чому напав на ромів?
Наталія Лебідь 1062
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук