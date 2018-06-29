КНДР продовжує удосконалювати свій ядерний потенціал
Північна Корея не збирається припиняти удосконалення ядерної зброї, попри домовленості із президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє CNBS.
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З супутникових фото стало відомо, що зараз не тільки тривають роботи на основному північнокорейському реакторі у Йонбені, але і розширюється його інфраструктура.
Також триває робота на заводі зі збагачення урану та будується кілька нових об’єктів, у тому числі інженерне відділення та під'їзні дороги до будівель, в яких знаходиться реактор.
Дослідницький центр зазначив, що продовження роботи на об'єкті Йонбін не повинно сприйматися як те, що має суттєвий вплив на обіцянку Північної Кореї знешкодження ядерної зброї. Замість цього, у їхній доповіді говориться, що країна, буде продовжувати "бізнес, як звичайно", доки не будуть видані конкретні замовлення з Пхеньяну.
нагадаємо, президент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що його країна відмовилася від ракетно-ядерних випробувань.