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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

КНДР продолжает совершенствовать свой ядерный потенциал

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Мировые лидеры
Мировые лидеры / dt.ua

Северная Корея не собирается прекращать усовершенствование ядерного оружия, несмотря на договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNBS.

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С спутниковых фото стало известно, что сейчас не только продолжаются работы на основном северокорейском реакторе в Йонбене, но и расширяется его инфраструктура.

Также продолжается работа на заводе по обогащению урана и строится несколько новых объектов, в том числе инженерное отделение и подъездные дороги к зданиям, в которых находится реактор.

Исследовательский центр отметил, что продолжение работы на объекте Йонбин не должно восприниматься как то, что оказывает существенное влияние на обещание Северной Кореи обезвреживания ядерного оружия. Вместо этого, в их докладе говорится, что страна будет продолжать "бизнес как обычно", пока не будут выданы конкретные заказы из Пхеньяна.

Напомним, президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что его страна отказалась от ракетно-ядерных испытаний.

Теги: Новости политики Новости США Ким Чен Ын Дональд Трамп КНДР
Источник: 24 Канал
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