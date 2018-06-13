Трамп отметился трогательным сообщением в адрес Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что его страна отказалась от ракетно-ядерных испытаний.

Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

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По его словам, мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы.

"Не будет больше ракетных пусков ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Спасибо вам, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, – исторический!" – подчеркнул Трамп.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.