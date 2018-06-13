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Трамп отметился трогательным сообщением в адрес Ким Чен Ына

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Дональд Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за результаты исторической встречи
Дональд Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за результаты исторической встречи / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что его страна отказалась от ракетно-ядерных испытаний.

Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

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По его словам, мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы.

"Не будет больше ракетных пусков ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Спасибо вам, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, – исторический!" – подчеркнул Трамп.

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.

Теги: Новости политики Ядерная безопасность КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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