Трамп отметился трогательным сообщением в адрес Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что его страна отказалась от ракетно-ядерных испытаний.
Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.
Читайте также: СМИ узнали о еще одной вероятной встреча Ким Чен Ына с Трампом: детали
По его словам, мир сделал большой шаг в сторону от потенциальной ядерной катастрофы.
"Не будет больше ракетных пусков ядерных испытаний и исследований. Заложники возвращаются домой к своим семьям. Спасибо вам, председатель Ким. Наш день, проведенный вместе, – исторический!" – подчеркнул Трамп.
Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.