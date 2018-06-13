Трамп відзначився зворушливим дописом на адресу Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що його країна відмовилася від ракетно-ядерних випробувань.

Про це господар Білого дому написав у своєму Twitter.

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За його словами, світ зробив великий крок у бік від потенційної ядерної катастрофи.

"Не буде більше ракетних пусків, ядерних випробувань і досліджень. Заручники повертаються додому до своїх родин. Дякую вам, голова Кім. Наш день, проведений разом, – історичний!" – підкреслив Трамп.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.