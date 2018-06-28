Госсекретарь США планирует посетить КНДР

Госсекретарь США Мак Помпео планирует на следующей неделе посетить Северную Корею. Целью его визита является обсуждение обеспечение процесса денуклеаризации страны.

Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что ради визита в КНДР Помпео отменил ранее запланированную на 6 июля встречу со своим индийским коллегой.

Пока остается неизвестно с кем именно планирует встретиться Майк Помпео в Пхеньяне и в какой день будет проходить встреча. Сообщается лишь, что это будет "высокопоставленный северокорейский чиновник".

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственный источник, уже на этой неделе визит объявят на официальном уровне.

Напомним, что в КНДР отменили ежегодный митинг против США, который в стране ознаменовал начало антиамериканского месяца. В это время в Северной Корее вспоминают события, которые имели место во время войны в Корее.