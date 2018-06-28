20:56
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 20°C
  • пятница
    27°C 20°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Госсекретарь США планирует посетить КНДР

11 Читати новину українською
Помпео планирует посетить КНДР на следующей неделе
Помпео планирует посетить КНДР на следующей неделе / regnum.ru

Госсекретарь США Мак Помпео планирует на следующей неделе посетить Северную Корею. Целью его визита является обсуждение обеспечение процесса денуклеаризации страны.

Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Читайте также: Встреча Путина и Трампа: известна официальная дата и место мероприятия

Отмечается, что ради визита в КНДР Помпео отменил ранее запланированную на 6 июля встречу со своим индийским коллегой.

Пока остается неизвестно с кем именно планирует встретиться Майк Помпео в Пхеньяне и в какой день будет проходить встреча. Сообщается лишь, что это будет "высокопоставленный северокорейский чиновник".

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на собственный источник, уже на этой неделе визит объявят на официальном уровне.

Напомним, что в КНДР отменили ежегодный митинг против США, который в стране ознаменовал начало антиамериканского месяца. В это время в Северной Корее вспоминают события, которые имели место во время войны в Корее.

Теги: Новости политики Новости США Майк Помпео
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Страшний ренесанс хімічної зброї
сегодня, 20:29 Страшний ренесанс хімічної зброї
Борис Немировський 26
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сегодня, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 4039
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
сегодня, 18:00 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 201
День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
сегодня, 17:39 День Конституции: яркие поздравления в стихах, прозе и картинках
42
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сегодня, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 996
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук