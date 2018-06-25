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После исторического саммита с Трампом Ким Чен Ын отменил ежегодный антиамериканский митинг

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В КНДР отменили ежегодный митинг, который в стране ознаменовывал начало антиамериканского месяца. В это время в Северной Корее вспоминают события, которые имели место во время войны в Корее.

Традиционно торжества заканчивались 27 июля национальным праздником победы в Отечественной освободительной войне, передает AP.

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Митинг обычно собирал тысячи поклонников, люди несли транспаранты с антиамериканскими лозунгами, а само мероприятие было направлено на укрепление национализма и единства.

В прошлом году такой митинг посетили 100 тысяч человек, а почта КНДР даже выпустила специальные антиамериканские марки

Отмечается, что политика Северной Кореи по Вашингтону заметно смягчилась за последние несколько месяцев: причину видят в судьбоносном саммите между лидерами США и КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре.

 

Теги: Новости политики Фотоновости Ким Чен Ын Дональд Трамп Новости США КНДР
Источник: 24 Канал
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