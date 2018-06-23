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Трамп признался, что доверяет Ким Чен Ыну

16 Читати новину українською
Трамп признался, что доверяет Ким Чен Ыну
Трамп признался, что доверяет Ким Чен Ыну / biztonsagpolitika.hu

Президент США Дональд Трамп рассказал, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и добавил, что между ними сложилась "хорошая химия".

Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN, передает УНН.

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На вопрос ведущего, доверяет он северокорейскому лидеру, Трамп ответил, что у него очень хорошие отношения (с Ким Чен Ыном) и между нами возникла хорошая химия.

Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь, –
отметил президент США.

Дональд Трамп рассказал, что ему и Ким Чен Ыну удалось заключить "отличную сделку" по итогам саммита в Сингапуре. Президент в связи с этим раскритиковал американские СМИ, которые заявили о том, что США якобы пошли на очень большие уступки КНДР.

По его словам, Вашингтону удалось вернуть заложников в КНДР, а также добиться передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Также КНДР больше не осуществляет ракетных запусков, не проводит ядерных тестов и "избавляется от завода, на котором производились двигатели для баллистических ракет".

На вопрос о прекращение ряда военных учений США с Южной Кореей, Трамп заявил, что уже долгое время выступал против проведения таких маневров.

Я называю их военными играми, я выступаю против них уже полтора года, они обходятся в целое состояние. Мы тратим сотни миллионов долларов на эти военные игры, Южная Корея не компенсирует нам это,
– подчеркнул глава Белого дома.

Теги: КНДР Новости США Ким Чен Ын Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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